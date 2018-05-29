Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Органы СКР по Санкт-Петербургу завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении 41-летней женщины-стоматолога, вырывавшей пациентам совершенно здоровые зубы, чтобы нажиться на ненужном им протезировании.

jarmoluk Стомотолог

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из преступных эпизодов, произошедших еще в 2014 году, «врач» удалила пациентке 22 здоровых зуба, установив «мосты» ненадлежащего качества. За свои «услуги» она получила 843 тысячи рублей.

Как выяснилось в ходе следствия, таких эпизодов было как минимум пять, а мошенница завладела денежными средствами потерпевших женщин на общую сумму более 3 млн 318 тыс. рублей. Преступления совершались с апреля 2013 года по июнь 2015 года на территории Фрунзенского района Петербурга.

Женщине-стоматологу, которая одновременно возглавляла коммерческую клинику, предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ — «Мошенничество», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ей грозит длительное лишение свободы. Ранее она пыталась скрыться от следствия.

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Как рассказали 29 мая в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, обвиняемая готовила пациентов на роль жертвы неформальным способом — демонстрировала дипломы и сертификаты, угощала чаем с тортом, сообщала заведомо ложные сведения о наличии медицинских показаний исключительно к тотальному протезированию челюстей, отказ от которого якобы приведет к инвалидности.

Кроме того, она заявляла, что является единственным врачом-стоматологом в Санкт-Петербурге, способным оказать стоматологическую помощь, которая приведет к устранению заболевания — дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Уговорив пациентов на операцию и подписав с ними договор, она производила тотальное протезирование челюстей с депульпированием и удалением «живых» зубов, причиняя пострадавшим вред здоровью средней тяжести.

Объем уголовного дела составил 18 томов, было назначено и проведено 14 судебно-медицинских экспертиз, допрошено несколько десятков свидетелей.

«В настоящее время следствие завершено, после того как обвиняемая и ее защитник ознакомятся с материалами уголовного дела, оно с обвинительным заключением будет направлено в прокуратуру», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Тюменской области в аналогичной ситуации по вине стоматологической клиники жительница Ишима лишилась пяти зубов.

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