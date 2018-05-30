Вашингтон, 30 мая, 2018, 03:27 — ИА Регнум. В новом фильме Уэса Андерсона «Остров собак» достаточно и собаколюбия, и политики для любителей исторических подтекстов. Какое впечатление производит «Остров собак», пишет арт-обозреватель ИА REGNUM Тамара Ларина.

Цитата из м/ф «Остров собак». Реж. Уэс Андерсон. 2018. США, Германия «За собачью свободу»

Фильм о собачьем геноциде и бунте рассказывает о злом кошатнике, котрый ссылает собак на остров мусора, где они вынуждены выживать, как могут. Собаки устраивают на острове «демократию», вынося на голосование каждую мелочь, а потом и организуют свой мятежный штаб. Пошаговая инструкция по борьбе с авторитарным режимом подана в фильме с такой иронией, что становится, пожалуй, самой увлекательной его чертой.

Свергнуть диктатуру сложно, но замысел становится осуществимым, если к делу подключаются беспокойные студенты в достаточно большом количестве, немного безумная западная журналистка, бесстрашный герой и фанатичный профессор — будущая жертва силовиков и икона для повстанцев. В дальнейшем останется в нужный момент сказать нужное слово — и сердце диктатора дрогнет.

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