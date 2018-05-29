Москва, 29 мая, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Сегодня, 29 мая, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. Конференция обеспечивает открытый, конструктивный диалог по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению Путина, за прошедшие годы работа конференции в полной мере подтвердила свою значимость и востребованность. Российско-таджикистанские отношения динамично развиваются. Важное место в них традиционно занимают межрегиональные связи, в рамках которых реализуется множество взаимовыгодных проектов и инициатив в различных сферах.

«Дискуссии на конференции позволят обменяться ценным опытом, наметить новые направления сотрудничества России и Таджикистана», — выразил уверенность президент РФ и пожелал участникам мероприятия успехов в работе.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам и участникам Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», который открылся в Москве. В 2018 году форум посвящён злободневной теме: «Риски нестабильного миропорядка».

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