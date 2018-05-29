Женева, Швейцария, 29 мая, 2018, 11:22 — ИА Регнум. США планируют устроить демонстративный выход из зала, в котором будет проходить заседание Конференции ООН по разоружению под председательством Сирии, заявил 29 мая посол США при отделении ООН в Женеве Роберт Вуд, сообщает британское агентство Reuters.

Штаб ООН

«Мы собираемся выйти из зала сегодня утром, а также планируем принимать другие меры, которые вы увидите в ходе председательства Сирии», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в Вашингтоне не планировали осуществлять бойкот заседания конференции, тем не менее США стремятся «привлечь» Сирию к ответственности за предполагаемое использование ею химического оружия.

Напомним, в начале апреля нынешнего года в сирийском городе Дума, расположенном в пригороде сирийской столицы, было якобы применено химическое оружие. В ответ на это США, а также Великобритания и Франция нанесли по Сирии ракетный удар.