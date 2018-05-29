Новосибирск, 29 мая, 2018, 10:24 — ИА Регнум. «Объединённая зерновая компания», совладельцы которой (братья Магомедовы) находятся сейчас под арестом в рамках уголовного дела о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества, объявила о распродаже зерна государственного интервенционного фонда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка урожая

Как следует из официального уведомления, размещённого на сайте АО «ОЗК», речь идёт о продаже пока только двух партий ячменя, хранящегося на Крупинском элеваторе в Новосибирской области. Любопытно, что в «закромах Родины» эта зерновая культура обитает уже несколько лет. И 1992 тонны ячменя, выращенного в 2013 году, и 405 тонн образца 2014 года рассчитывают продать по цене 5962 рубля за тонну (на условиях «франко-элеватор»).

Если учесть, что сейчас ячмень в Сибири покупают по цене порядка 8 тыс. рублей за тонну, то покупку можно было бы считать выгодной. Но вот каково состояние ячменя, несколько лет пролежавшего на элеваторе, остаётся только догадываться. Известно, что в 2017 году на элеваторах Новосибирской области хранилось 423 тысячи тонн зерна интервенционного фонда.

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Напомним, государство использует механизм интервенций, чтобы регулировать внутренний рынок. Его смысл заключается в том, чтобы осенью, после массового поступления урожая на рынок и падения цен закупить зерно у производителей для их поддержки. А в осенне-весенний период — продать урожай, чтобы сдержать рост цен. Объединённая зерновая компания в этом механизме была призвана стать государственным агентом по управлению фондом. Но механизм так и не заработал.

В 2017 году, несмотря на очевидную необходимость, государственные интервенции не проводились. Между тем, по данным Росстата на 1 августа 2017 года более половины (43−44%) переходящих запасов (1,7 млн т) пришлось как раз на интервенционное зерно, мёртвым грузом хранящееся в Сибири уже не первый год. Существует мнение, что неподъемная нагрузка на инфраструктуру хранения создана искусственно.

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