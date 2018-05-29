Москва, 29 мая, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В России рост цен на топливо может привести к тому, что туристические путевки подорожают в два раза. В текущих условиях туристические компании, которые продают речные туры и круизные пакеты, столкнутся как минимум с ростом цен на треть — но, скорее всего, продавец услуги заложит в цену вероятный риск дополнительного увеличения издержек и поднимет цену сразу в два раза. Это лишит речной туризм примерно 30% потенциальных клиентов. Дальше компаниям придется держать гибкую цену или работать в убыток, заявили корреспонденту ИА REGNUM в аналитическом департаменте Альпари.

Цитата из м/ф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Отдых

Сейчас в стране работает следующая схема, со временем ставшая похожей на анекдот: нефть дорожает — бензин дорожает, нефть дешевеет — бензин все равно дорожает. В составе литра топлива до 2/3 занимает акциз, сейчас идут разговоры о том, чтобы сократить акцизные сборы с топлива, чтобы обуздать ценовое ралли. Мера, если будет одобрена, может быть введена с 1 июля 2018 года, когда половина сезона уже пройдет.

«В российских реалиях нет реальной надежды на то, что топливо будет дешеветь. Система не настроена на потребителя, система настроена на то, чтобы выжать от отрасли все возможные сборы. В данном случае это стопроцентная собираемость акциза, которая идет в бюджет», — отметили в департаменте.

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