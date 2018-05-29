Москва, 29 мая, 2018, 09:32 — ИА Регнум. За прошлую неделю цены на бензин в Москве выросли в среднем почти на рубль, об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

(сс)Falkenpost Бензин

Так, стоимость АИ-92 на столичных АЗС выросла на 90 копеек, до 42,21 рубля за литр, АИ-95 — на 80 копеек, до 45,5 рубля, дизельное топливо — на 85 копеек, до 43,99 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, подорожание топлива началось с апреля 2018 года во всех российских регионах. В настоящее время существуют опасения, что к концу 2018 года цена бензина марки АИ-95 в России достигнет 50 рублей за литр.

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