Оттава, 29 мая, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Анонимное сообщение об угрозе взрыва стало причиной эвакуации гостей театрального фестиваля в канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает канадский телеканал CTV.

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28 мая в театрах Festival и Avon в Стрэтфорде собрались тысячи людей, ожидающие открытия ежегодного фестиваля. Незадолго до начала мероприятия неизвестный сообщил о заложенной в одном из зданий бомбе.

Из здания театра Festival вывели более 1,8 тыс. человек, сколько эвакуировали из театра Avon, не сообщается. Пострадавших нет, территорию вокруг зданий оцепили правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая два крупнейших канадских банка — Bank of Montreal и Canadian Imperial Bank of Commerce — подверглись атаке хакеров. Риску подверглись счета и личные данные десятков тысяч клиентов.

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