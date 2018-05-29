Магадан, 29 мая, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В Магаданской области уже ждут приезда назначенного временно исполняющим обязанности главы региона экс-мэра Нижнего Тагила (Свердловская область) Сергея Носова. Новому руководителю дают советы, рекомендуя для начала как следует ознакомиться с особенностями Колымы, которая является северной территорией и населена разными народами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас врио губернатора Магаданской области нужно всесторонне изучить наш северный регион, понять его специфику и традиции, получить поддержку жителей, — считает спикер регионального парламента Сергей Абрамов. — Со своей стороны Магаданская областная дума нацелена на конструктивную совместную с ним работу и оказание всесторонней помощи для дальнейшего более динамичного развития экономики территории, повышения благосостояния колымчан и уровня качества жизни в целом».

Комментируя отставку Владимира Печёного, Абрамов назвал закономерным процессом смену региональных элит. По мнению спикера, взятый президентом России Владимиром Путиным новый курс ускоренного развития страны требует свежего взгляда нового руководителя субъекта и ротации кадров.

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«Это вполне оправдано. Но нужно понимать, что территории Крайнего Севера — это особые регионы, — отметил Сергей Абрамов.

Он также высказал мнение, что за время руководства Колымой Владимир Печёный проделал большой объём работы, направленный на улучшение качества жизни жителей региона. Успехи экс-главы Магаданской области Абрамов видит в модернизации предприятий ЖКХ, уходе от сбоев в подаче отопления в населённые пункты в зимний период, оснащении медучреждений новым высокотехнологичным оборудованием, возведении объектов социальной инфраструктуры, введении дополнительных мер социальной поддержки населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 28 мая принял отставку губернатора Колымы Владимира Печёного. Исполнять обязанности руководителя Магаданской области назначен занимавший должность мэра Нижнего Тагила (Свердловская область) Сергей Носов.

В Свердловской области активно обсуждают его назначение врио губернатора Магаданской области. Кто-то шутит по поводу нового места работы известного уральца, кто-то злорадствует, а некоторые сочувствуют. Есть и те, кто полагает, что его назначение похоже на ссылку.

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