Москва, 29 мая, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Ко Дню защиты детей парки Москвы подготовили развлекательные программы. 1 и 2 июня в 13 столичных парках пройдут бесплатные мероприятия к Международному дню защиты детей, сообщается на портале мэра Москвы.

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Так, маленькие жители столицы научаться делать мороженое, заняться арт-фотографией, пройдут танцевальные мастер-классы для детей разных возрастов. 2 июня сад «Эрмитаж» приглашает на гала-концерт фестиваля детских мюзиклов.

Праздничные мероприятия пройдут в Парке Горького, саду «Эрмитаж», парке Победы на Поклонной горе, парке «Кузьминки». парке «Фили» и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ко Дню защиты детей ежегодно проводятся праздничные мероприятия. Так, в 2017 году 1 июня в парках и на многочисленных общественных площадках Москвы прошли праздничные фестивали, конкурсы, мастер-классы и концерты.

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