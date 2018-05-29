Москва, 29 мая, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Рубль провел торги 28 мая без значимых изменений. Доллар уверенно закрепился над уровнем 62 руб., в моменте коснувшись девятидневного максимума 62,42 руб., продолжая стремиться в направлении отметки 63 рубля. Пара Евро/рубль слегка просела на фоне падения единой валюты к новым полугодовым минимумам в паре с долларом. При этом котировки остались над отметкой 72 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубли

«Российская валюта, лишившись локальной поддержки налогового периода, ждет новых сигналов, которые будут формироваться из настроений в сырьевом сегменте и динамики доллара. Что касается нефтяного фактора, 28 мая Brent сумела существенно сократить потери и с утра торгуется в режиме консолидации.

Однако с технической точки зрения риски развития медвежьей коррекции сохраняются. К тому же рынок еще не полностью переварил сигнал о грядущем наращивании добычи странами ОПЕК+. Так что, с этого фронта теперь исходят понижательные риски для рубля», — пояснил эксперт.

29 мая доллар торгуется вблизи максимумов года, а откаты носят кратковременный и ограниченный характер. Это подтверждает целостность бычьего тренда, который может получить свежий импульс на этой неделе, если данные по ВВП и занятости в США порадуют и подтвердят уместность более энергичного ужесточения политики ФРС.

«В краткосрочной же перспективе не исключены попытки укрепления рубля, но они будут, скорее всего, кратковременными и неуверенными. Ключевая цель по паре доллар/рубль — уровень 63 рубля», — считает Ковалев.

Читайте также: На российскую валюту давит снижение нефтяных котировок