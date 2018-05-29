Лос-Анджелес, США, 29 мая, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Райан Рейнольдс, исполнивший в фильмах «Дедпул» главную роль, а также являющийся продюсером проекта, взял себе синие кроксы (лёгкая обувь, сделанная из полимерного материала) персонажа, а также его костюм, об этом 29 мая сообщил портал Kinonews.

Цитата из к/ф «Дэдпул» реж Тим Миллер. 2016. США Дэдпул

Рейнольдс пояснил, что он получил разрешение забрать эти вещи от студии. Актер также рассказал о том, как мучительно проходил выбор названия для продолжения фильма. В итоге создатели, перебрав около 100 вариантов, решили остановиться на банальном «Дедпул 2».

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Напомним, ранее Райан Рейнольдс и режиссёр Джеймс Ганн в результате общения в соцсетях пришли к выводу, что неплохо было бы снять кроссовер фильмов «Стражи галактики» и «Дедпул». Студия Marvel пока не дала никаких комментариев по этому поводу.