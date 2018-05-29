Амстердам, 29 мая, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Нидерланды, опираясь на поддержку других стран, намерены продолжать давление на Россию в рамках дела о крушении самолета «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины. Об этом по завершении переговоров глав МИД стран ЕС заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Osce.org Крушение Boeing 777 в Донбассе

«Вместе с другими странами мы должны постепенно усиливать давление», — цитирует Блока Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Министр отметил, что ждёт позитивного отклика от многих стран, но не от России — в этой связи стоит «быть реалистичными». Реакция Москвы в последние дни говорит о том, что ждать сотрудничества с ней придется много лет, пояснил он.

Итогом встречи глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе стало совместное заявление о поддержке Нидерландов и Австралии, которые рассчитывают привлечь Россию к ответственности за причастность к авиакатастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2014 года в Донецкой области Украины разбился самолет Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», на борту которого находились 298 человек: граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии и других государств. В промежуточном докладе экспертов, опубликованном 24 мая, говорится о возможной принадлежности России зенитной ракетной установки, из которой был сбит лайнер. Москва обвинения Совместной следственной группы (ССГ) отвергла.

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