Москва, 29 мая, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 июня посетит Австрию с рабочим визитом. В ходе официального визита запланированы переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастианом Курцем, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе переговоров будут обсуждаться состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также ключевые международные темы.

Глава Российского государства намерен встретиться с представителями деловых кругов России и Австрии. На встрече будут затронуты вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, после инаугурации 7 мая у президента России Владимира Путина было запланировано несколько международных мероприятий и встреч. В частности, Путин принял участие в саммите ЕврАзЭС, встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, посетил ПМЭФ-2018 и др.

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