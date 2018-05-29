Москва, 29 мая, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Новая неделя на нефтяном рынке началась с распродаж. 28 мая торги по эталонным маркам нефти завершились снижением. Активная фаза снижения котировок была в азиатскую сессию. Точку опоры покупатели нашли на уровне $74,46, с которого началась коррекционная фаза, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефть

На фоне низкой активности игроков из-за выходного дня в Великобритания и США нефтяные фьючерсы Brent скорректировались с $74,46 до $75,58. Негативное влияние на рынок оказали новости о том, что страны ОПЕК+ готовы рассмотреть вариант увеличения добычи нефти на следующем заседании 22 июня.

Сегодня, 29 мая, Brent стоит $75,50 (+0,30%) за баррель. Продавцы в нефти не успокоятся, пока не достигнут уровня 72,81. Обозначенный уровень является поддержкой для покупателей. Если они её не защитят, то начнется массовое закрытие длинных позиций, которое вызывает нисходящее движение до 70,50.

В связи с выходным днем 28 мая на этой неделе публикация данных по запасам нефти в США от API и EIA сместилась на один день, на 30 и 31 мая соответственно.

Напомним, 28 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,49%, до $75,30 за баррель, WTI — на 2,00%, до $66,52 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,40 за баррель.

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