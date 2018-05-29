Москва, 29 мая, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже по рублевым парам проходили 28 мая в спокойном режиме и завершились разнонаправленно. Рубль незначительно ослабился к доллару США и укрепился к евро. Активность участников рынка была низкой из-за выходного дня в США и Великобритании, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

К единой валюте рост курса рубля составил 0,23%, до 72,40 руб., причем на открытии цена повышалась до 74,02 руб. Негативная динамика евро связана с его падением к доллару на Форекс из-за новостей из Италии и Испании.

Спекулянты сначала отработали новость о том, что президент Италии отверг все кандидатуры на пост министра экономики, а партии «Движение 5 звезд» и «Лига» при создании коалиционного правительства претерпели неудачу. Потом трейдеры стали оценивать риски новых выборов.

Президент Италии Серджо Маттарелла дал мандат на формирование правительства Карло Коттарелли. Если он не сможет получить вотум доверия, то выборы в стране пройдут после августа.

Дополнительное давление на российскую валюту оказывал нефтяной рынок. Цена на Brent в понедельник упала на 1,5%, до $74,46. 20 мая с утра нефть стоит $75,60 (+0,43%) за баррель. Рынок находится в коррекционной фазе. Продавцы в нефти не успокоятся, пока не достигнут уровня 72,81. А снижение нефтяных котировок будет давить на российскую валюту. Поэтому курс рубля останется в боковом тренде с нисходящим уклоном. В паре евро/рубль для внутридневных колебаний сформировался ценовой диапазон 72,25−74,00 руб.

Напомним, 28 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 3 коп. (+0,05%), до 62,32 руб., курс евро понизился на 16 коп. (-0,23%), до 72,40 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,1 млрд (+48,78%), евро/рубль — 386,2 млн евро (+17,70%).

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