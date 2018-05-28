Бразилиа, 28 мая, 2018, 21:24 — ИА Регнум. В Бразилии восьмой день подряд продолжается забастовка дальнобойщиков — водители грузовиков, недовольные ростом цен на топливо, все еще блокируют ключевые магистрали латиноамериканской страны, 28 мая передает агентство Associated Press.

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Протест дальнобойщиков уже привел к закрытию нескольких аэропортов, тысяч школ и других госудасрственных учреждений. В крупных городах отмечаются перебои с поставками продуктов питания в магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент Бразилии Мишель Темер угрожал применить войска против бастующих дальнобойщиков, однако позднее согласился на уступки. В частности, на 10% снижение цен на дизельное топливо.

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