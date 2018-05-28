Монреаль, Канада, 28 мая, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Два банка из числа самых крупных банков Канады — Bank of Montreal и Canadian Imperial Bank of Commerce — стали жертвами хакерской атаки, 28 мая передает агентство Reuters.

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Согласно заявлению банков, риску подверглись счета и личные данные десятков тысяч клиентов. В Canadian Imperial Bank of Commerce сообщили о краже личных данных и учетной информации 40 тыс. клиентов.

Bank of Montreal является четвертым, Canadian Imperial Bank of Commerce — пятым по величине кредитором Канады. Сообщение о кибератаке против банков уже привело к падению их акций на рынке.

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