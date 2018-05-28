Варшава, 28 мая, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Пять бывших президентов Украины и Польши призвали народы своих стран к примирению и сотрудничеству, сообщил украинский журналист Виталий Портников 28 мая на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ссора. Украина. Польша

Политики выразили обеспокоенность ростом напряжения и негативных эмоций вокруг болезненных страниц истории украинско-польских отношений.

Они также отметили, что поляки и украинцы не должны оставаться заложниками истории и должны учиться уважать болезненные исторические моменты, искать в прошлом то, что объединяет два народа.

«Мы призываем к защите процесса примирения между нашими народами, <…> призываем вести постоянный диалог, противодействовать националистической позиции и экстремистским проявлениям, учить, опираясь на правду и достоверные исторические источники, укреплять сотрудничество историков, людей культуры и всех тех, кто формирует знание и мышление граждан наших стран, особенно молодого поколения», — заявили бывшие главы двух стран.

Документ подписали экс-президенты Польши Бронислав Коморовский и Александр Квасьневский, а также их украинские коллеги — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Напомним, что в 2017 году в Польше впервые на государственном уровне почтили память жертв Волынской резни — массового уничтожения польского населения боевиками ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое произошло в 1943 году.

От рук героев нынешней Украины погибло, по разным оценкам, от 30 до 80 тысяч поляков.