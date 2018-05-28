Вашингтон, 28 мая, 2018, 19:38 — ИА Регнум. 24 мая, четверг: «Вашингтон» всухую разгромил «Тампу» в седьмом матче серии

Nhl.com Александр Овечкин

24 мая «Вашингтон Кэпиталз», проводящие свой лучший сезон за последние два десятилетия, встречались в седьмом матче серии финала восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которые, несмотря на всю мощь своего соперника, считались фаворитом в этой паре. Напомним, что в последний раз «Вашингтон» становился обладателем приза принца Уэльского ещё в далёком 1998 году, когда в финале конференции были обыграны по итогу шести матчей «Баффало Сейбрз». После чего в финале «Вашингтон» был разбит и уничтожен оппонентами из Детройта со счётом 4:0 в серии, таким образом, они уступили свой первый финал Кубка Стэнли в истории франшизы.

Спустя ровно 20 лет столичная команда снова попытается выиграть «Лорда Стэнли». Пока «Вашингтон» пойдёт бороться за кубок с командой из Вегаса, хочется напомнить о совершённом ими пути по дороге к заветному финалу. «Кэпиталз» хорошо проявили себя в регулярном чемпионате, набрав 105 очков и став шестой командой лиги по показателю набранных очков, но переплюнуть достижения прошлых двух годов команде не удалось.

В 2016 и 2017 годах «Вашингтон» завоёвывал «Президентский Кубок», устанавливая за собой наивысший результат по заработанным очкам по истечению регулярного сезона. В сезоне 2015/2016 «Вашингтон» набрал 120 очков, а на следующий год 118 очков, что позволило клубу завоевать два «Президентских кубка» подряд. Но, несмотря на удивительные показатели в регулярном чемпионате, «Вашингтону» так и не удавалось пройти выше второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, так как в обоих случаях на пути встречался неугомонный «Питтсбург», который два года подряд становился чемпионом всей лиги, пока «Вашингтон» довольствовался лишь званием лучшей команды «регулярки».

В этом сезоне всё поменялось. Чемпионом регулярного чемпионата стал «Нэшвилл» со 117 очками, «Вашингтон» выбыл во втором раунде плей-офф. В первом раунде «Кэпиталз» справились с «Коламбусом» в шести матчах. На этот раз «Вашингтон» выслал «Питтсбург» из борьбы за кубок и повысил свои шансы на чемпионство. За звание чемпиона восточной конференции сошлись «Тампа-Бэй» и «Вашингтон». «Вашингтон» начал серию с полного доминирования, выиграв две первые гостевые встречи, но их быстро вернули с небес на землю. «Тампа», заметив мечтающего соперника, воспользовалась расслабленным положением «Кэпс» и нанесла два горьких поражения подряд. Но «Лайтнинг» не остановились на этом, обыграв своего растерянного соперника и в третьем матче. «Вашингтон», хоть оказался в отчаянном положении, всё же смог исправить ситуацию, сравняв счёт в серии, а затем и обыграв своего соперника в седьмом матче серии.

Седьмой матч серии «Вашингтон» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — матч за право выхода в финал Кубка Стэнли. Одна неосторожная осечка и победа может быть упущена. Каждый хоккеист, вышедший на лёд в том матче, понимал это. «Вашингтон», благодаря победному настрою своего капитана Александра Овечкина, был готов рвать и метать за право стать обладателем Кубка Стэнли. «Тампа» также не отпускала подобных мыслей, но по лицам и действиям игроков в раздевалке, показанных телеоператорами, было видно опасение перед серьезным соперником.

Неуверенность «Тампы» чувствовалась с первых секунд их появления на льду, что тут же сказалось на счёте. Атака «Кэпиталз» началась с мощного и результативного силового приёма Тома Уилсона, который помог Евгению Кузнецову заполучить шайбу. Секундами позднее Том Уилсон беспрепятственно ворвался в зону к сопернику, отдал передачу на главного ассистента и бомбардира команды Евгения Кузнецова, который без раздумий выполнил безупречный пас на Александра Овечкина. Александр в касание послал шайбу в противоход вратарю и счёт был открыт на первой минуте матча — 1:0. После этого натиск «Вашингтона» удалось немного сдержать, но уверенность столичной команды продолжала нервировать весь состав «Лайтнинг». В середине второго периода молодой талант «столичных» Андре Бураковски удвоил преимущество своей команды. 23-летний шведский форвард в одиночку переиграл защиту «Лайтнинг», завершив свой проход броском в открытый угол ворот — 2:0, для молодого шведа эта шайба стала первой в плей-офф 2018 года. Через 8 минут Андре отличился дублем и поставил крест над шансами «Лайтнинг» на продолжение сезона. Бураковски вырвался один в ноль с вратарём и переиграл голкипера, заметив сияющую створку между ног вратаря, куда он и направил шайбу — 3:0.

В конце третьей 20-минутки, находясь в безнадёжном положении, тренерский штаб «молний» решил снять голкипера за три минуты до конца в пользу шестого полевого игрока. Но такое решение стало последним для «Лайтнинг» в этом сезоне. Никлас Бекстрём отправил шайбу в пустые ворота — 4:0. Проиграв седьмой матч серии плей-офф Кубка Стэнли, Брейден Холтби стал пятым вратарём в истории НХЛ, которому удавалось сотворить подобное.

В финале Кубка Стэнли сойдутся бойкие и алчные до победы «Вашингтон Кэпиталз» и непредсказуемые новички «Вегас Голден Найтс». Напомним, что первый матч финальной серии Кубка Стэнли состоится 29 мая в 3:00 по московскому времени.