Тель-Авив, Израиль, 28 мая, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил паспорт гражданина Израиля. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает израильское интернет-издание «Уай-нет».

Rajasekharan Parameswaran Роман Абрамович

По данным портала, Абрамович прилетел в Израиль на собственном самолете в аэропорт Бен-Гуриона. В Тель-Авиве он получил израильское удостоверение личности. При этом, по данным портала «Вести. Израиль по-русски», в аэропорту Бен-Гуриона Абрамовичу на общих основаниях были выписаны удостоверение личности, именуемое «теудат-зеут», а также удостоверение репатрианта «теудеат-оле».

«Теудат-зеут» — это аналог внутрироссийского паспорта, который выдается МВД Израиля все постоянным жителям еврейского государства, в том числе тем, у которых ещё нет гражданства.

«Теудат-оле» выдается министерством алии и абсорбации Израиля и служит удостоверением личности человека до момента получения им полноценного гражданства.

Напомним, в СМИ активно циркулирует информация о том, что у Абрамовича, который долгое время жил в Великобритании, возникли проблемы с получением очередной визы. После этого Абрамович решил переехать в Израиль.