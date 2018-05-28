Вильнюс, 28 мая, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Отныне военные НАТО во время учений и других мероприятий, организуемых в рамках военного сотрудничества, смогут приезжать в Литву быстрее и проще — например, вместо привычного прибытия через пограничные пропускные пункты они смогут десантироваться с воздуха или моря, объявило сегодня, 28 мая, минобороны Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это предусмотрено в принятых правительством изменениях специального порядка пересечения госграницы Литвы, в которых установлены и другие места пересечения границы военными союзников.

Lrv.lt Учения в литве

Новый порядок предоставляет возможность министру внутренних дел по предложению министра обороны устанавливать другие места пересечения госграницы — то есть принимать решение относительно мест пересечения границы Литвы, когда военным силам иностранных государств разрешено прибывать на проходящие в Литве международные операции, международные военные учения и другие военные мероприятия.

«Обеспечение военной мобильности — среди важнейших приоритетов НАТО и ЕС в сфере укрепления обороны и повышения безопасности, поэтому возможность слаженно, эффективно и быстро переносить военные силы и технику в другой регион Альянса и даже за его пределы необходима для оперативного реагирования на кризисные ситуации», — сказал министр обороны Раймундас Кароблис. По его словам, во время военных операций десантирование военных сил с воздуха или моря — «одна из самых эффективных мер обороны и сдерживания, которая гарантирует оперативное и эффективное сопротивление в очень ограниченное время». Поэтому новое регламентирование создает условия для более быстрого и слаженного прибытия союзников в Литву во время учений или конфликта.

Раньше было предусмотрено, что границу Литвы можно пересекать только на суше, в аэропортах или морских портах.

«Действовавшая раньше правовая регламентация не соответствовала потребностям безопасности страны не только в контексте военных учений. Например, в случае напряженной ситуации, когда военное положение не объявлено, но когда на территории Литвы срочно нужны силы союзников, у контингента, прибывающего из стран Шенгенской зоны, не было бы формальных препятствий для десантирования, между тем у сил не из стран Шенгенской зоны не было бы возможности действовать по предусмотренному сценарию. К изменению нынешнего регламентирования побудило и то, что 3−15 июня в Литве пройдут международные учения «Удар меча 2018», в сценарии которых предусмотрено десантирование сил союзников (в том числе и США) и высадка на территории Литвы», — пояснили в литовском оборонном ведомстве.