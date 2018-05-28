Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Решение Роскомнадзора официальным путем предложить Apple убрать приложение мессенджера Telegram из App Store выглядит совершенно логичным, ведь существует судебное решение об ограничении доступа к Telegram, полагает президент некоммерческого партнёрства производителей программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Ранее Роскомнадзор официально уведомил Apple о двух своих требованиях: убрать Telegram из App Store и прекратить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера российским пользователям.

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«Существует решение суда, и его надо исполнять. Запрос в Apple — это как раз разумный способ его выполнить. В отличие от предыдущих действий Роскомнадзора, масштабных блокировок, которые показали, что ведомство подошло к борьбе с лучшими программистами мира совершенно неподготовленным», — сказал Макаров в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 28 мая.

Ранее эксперт IT-рынка Андрей Рябых рассказал ИА REGNUM, что у Роскомнадзора есть все шансы добиться от Apple удаления приложения мессенджера Telegram из App Store, но это не поможет реально ограничить доступ к мессенджеру.

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13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории страны из-за неисполнения мессенджером требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.