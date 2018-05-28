Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 17:04 — ИА Регнум. У Роскомнадзора есть все шансы добиться от Apple удаления приложения мессенджера Telegram из российской части App Store, но это не поможет реально ограничить доступ к мессенджеру, уверен петербургский эксперт IT-рынка Андрей Рябых.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Ранее Роскомнадзор официально уведомил Apple о двух своих требованиях: убрать Telegram из App Store и прекратить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера российским пользователям.

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«Роскомнадзор представит Apple решение суда, вступившее в законную силу. Apple работает в правовом поле. Зачем им защищать Telegram? Скорее всего, Роскомнадзор их «дожмет», — отметил Рябых в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 28 мая.

Вместе с тем эксперт уверен, что никаких реальных последствий у изъятия Telegram из российского App Store не будет, потому что ничто не будет препятствовать пользователям скачивать его в «магазинах», приписанных к другим странам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории страны из-за неисполнения мессенджером требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.