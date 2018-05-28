Варшава, 28 мая, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг признал, что страны — члены Североатлантического альянса не пришли к консенсусу в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом Столтенберг заявил сегодня, 28 мая, на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенбер ген секретарь НАТО

«НАТО — это организация, основанная на консенсусе, и мы пока не видим консенсуса по «Северному потоку — 2» среди членов альянса», — констатировал Столтенберг.

Он напомнил, что ряд стран-членов Североатлантического альянса, в частности, Германия, считают «Северный поток — 2» исключительно коммерческим проектом. Но другие члены альянса так не считают.

При этом Столтенберг отметил, что у НАТО нет каких бы то ни было инструментов, чтобы как-то повлиять на реализацию данного проекта газопровода.

Напомним, ключевая страна военного блока НАТО — США открыто выступает за противодействие строительству «Северного потока — 2». В Вашингтоне прямо говорят, что стремятся сорвать данный проект для того, чтобы заставить страны ЕС и, прежде всего, Германию, закупать американский сжиженный природный газ (СПГ).