Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Участники туристического рынка Санкт-Петербурга и эксперты с недоумением восприняли информацию об увольнении главы комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Петербурге

Основная претензия к Смольному — отсутствие объяснений отставки главы важнейшего городского ведомства за две недели до старта крупнейшего профильного мероприятия (чемпионата мира по футболу), а также стилистика увольнения.

В Смольном ограничились краткой информацией об отставке. Документ был подписан 25 мая, в разгар экономического форума, в котором губернатор города Георгий Полтавченко принимал самое активное участие. Возможно, он подписал документ прямо в «Экспофоруме».

Связаться с Андреем Мушкаревым ИА REGNUM не удалось.

По информации агентства, ни ушедший в краткосрочный отпуск Полтавченко, ни его заместители не проводили с Мушкаревым никаких встреч. О своей отставке он узнал, получив официальный вызов от отдела кадров Смольного.

«Это очередное странное решение. И в Смольном, как всегда, ничего не объясняют. Это совершенно недопустимый способ принятия решений по таким важным вопросам», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава комиссии по образованию, культуре и науке парламента Петербурга Максим Резник.

От оценок деятельности Мушкарева опрошенные агентством эксперты воздерживаются. Как у любого чиновника, у него были и плюсы, и минусы, рассказали в Лиге туроператоров Петербурга. Ни больших претензий к Мушкареву, ни больших радостей от его управления не было и в петербургском филиале Российский гостиничной ассоциации, сообщил ИА REGNUM глава филиала Алексей Мусакин.

«На моей памяти это уже восьмой или девятый председатель комитета. За последние пять-шесть лет в отрасли мало что меняется. Хотя Мушкарев для городского туризма, конечно, кое-что сделал», — сказал Мусакин.

Эксперты считают в равной степени вероятным, что увольнение объясняется нежеланием видеть Мушкарева на этом посту или же желанием передать этот пост кому-то другому.

Исполнять обязанности главы комитета в ближайшее время будет заместительница Мушкарева Нана Гвичия. Весной 2015 года уже рассматривался вариант назначения ее на этот пост. Кроме того, некоторое время городское Управление по туризму возглавляла ее сестра Марианна Орджоникидзе.

На посту председателя комитета должен быть человек с опытом работы в бизнесе, отметили в Лиге туроператоров. Заметим, что такой опыт был у Мушкарева, пришедшего в Смольный из крупного паромного бизнеса, но его нет у нынешней исполняющей обязанности.

Кроме того, участники рынка полагают, что главе комитета нужно дать время, чтобы проявить себя. И, конечно, назначать и увольнять чиновников со столь ключевых постов в совсем ином стиле.

По данным Смольного, Петербург в 2017 году принял 7,5 миллионов туристов. Количество иностранных туристов по сравнению с сезоном 2016 года увеличилось более чем на 24 процента. При этом в публичной сфере никаких претензий к комитету по развитию туризма со стороны руководства города не высказывалось.