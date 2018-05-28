На обновление городов Узбекистана выделят более 100 млрд рублей
Ташкент, 28 мая, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В рамках программы «Обод махалла» («Благоустроенная махалля») на модернизацию и обновление городов Узбекистана в течение пяти лет будет направлено 13 трлн сумов (101,4 млрд рублей), сообщает 28 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на министра экономики Ботира Ходжаева.
По его словам, новая программа будет опубликована в ближайшее время. Она направлена на обновление облика 30 городов, которые обеспечивают 54% объема промышленного производства. Планируется, что реализация программы качественно повысит уровень жизни населения.
Напомним, в настоящее время в Узбекистане реализуется программа «Обод кишлок» («Благоустроенное село»), которая направлена на улучшение условий жизни в сельской местности. В рамках данной программы в 2018 году планируется обновить 368 махаллей.