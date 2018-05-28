Ташкент, 28 мая, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В рамках программы «Обод махалла» («Благоустроенная махалля») на модернизацию и обновление городов Узбекистана в течение пяти лет будет направлено 13 трлн сумов (101,4 млрд рублей), сообщает 28 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на министра экономики Ботира Ходжаева.

(сс) Otoirov Ташкент, Узбекистан

По его словам, новая программа будет опубликована в ближайшее время. Она направлена на обновление облика 30 городов, которые обеспечивают 54% объема промышленного производства. Планируется, что реализация программы качественно повысит уровень жизни населения.

Напомним, в настоящее время в Узбекистане реализуется программа «Обод кишлок» («Благоустроенное село»), которая направлена на улучшение условий жизни в сельской местности. В рамках данной программы в 2018 году планируется обновить 368 махаллей.