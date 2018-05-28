Москва, 28 мая, 2018, 15:54 — ИА Регнум. После максимумов прошлой недели, когда Brent поднималась $80,34 за баррель, а WTI преодолела $72,80 за баррель, цены отскочили до уровней начала месяца. Такое развитие событий было прогнозируемым, так рынок отреагировал на готовность ключевых участников договора ОРЕС+ скорректировать добычу в сторону увеличения для компенсации снижения предложения со стороны Ирана и Венесуэлы, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Михаил Грачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл. Нефть. США

«Евросоюз продолжает бороться с Соединёнными Штатами по поводу санкций в отношении Ирана и их компаний, работающих в Исламской Республике, но похоже на то, что Total и BP решили перестраховаться и не дразнить гусей. Конечно, снижение поставок из Ирана не произойдет в одночасье, но и для увеличения добычи в России и Саудовской Аравии тоже потребуется время. К концу 2018 года предложение со стороны ОРЕС+ останется на текущем уровне (возможен незначительный рост), поэтому цена на нефть в перспективе до конца года может умеренно вырасти», — пояснил эксперт.

Текущие котировки, на которые ориентируется финансовый рынок, могут закрепиться около 75,00 +/ — 1,00−1,50 доллара за баррель из-за актуальной статистики. Данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе показали некоторый рост. Сырая нефть выросла на 5,778 млн баррелей, дистилляты сократились на 0,951 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 1,883 млн баррелей. Число буровых выросло сразу на 15 установок и достигло к концу прошлой недели 859. Эти факторы подлили масла в огонь, и Brent торгуется $75,42 за баррель.

«Сегодня, 28 мая, в Великобритании и США государственные праздники. 29 мая с открытием торговых площадок цена может умеренно подрасти до $76,50 из-за сообщений Госдепартамента США о возобновившейся подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына. Что-что, а удивить Трамп умеет», — отметил Грачёв.

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