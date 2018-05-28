Нижний Тагил, Свердловская область, 28 мая, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Мэр Нижнего Тагила Свердловской области Сергей Носов был последним на Среднем Урале всенародно избранным. В выборах он участвовал дважды — и оба раза побеждал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ntagil.org Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов

Впервые его избрали 14 октября 2012 года. На пост мэра претендовали шесть человек. Но 119 395 жителей города (92,35%) поддержали вице-губернатора Свердловской области Носова.

Свои полномочия он успешно подтвердил 10 сентября 2017 года. За него проголосовали 121 303 человек или 90,72% от всех избирателей Нижнего Тагила.

Отметим, Нижний Тагил остался единственным городом Свердловской области, где мэра избирают на прямых выборах. Возможно, после отставки Носова и назначения на должность врио губернатора Магаданской области схему назначения главы поменяют. Во всяком случае, разговоры об этом идут уже давно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин освободил главу Магаданской области Владимира Печёного от должности. Временно исполняющим обязанности назначен Носов.