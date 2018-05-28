Брюссель, 28 мая, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза будут защищать свои экономические и стратегические цели в Иране, после того как США разорвали с ним ядерное соглашение, сообщает 28 мая Associated Press.

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«Никто не думает, что этого будет легко добиться, но мы полны решимости сделать это», — подчеркнула Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Напомним, в начале мая 2018 года Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном, что наносит ущерб экономическим интересам стран ЕС, в частности Германии и Франции, поэтому стремление стран-членов содружества сохранить соглашение, весьма понятно.