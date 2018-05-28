Москва, 28 мая, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Москве количество детей-сирот сократилось почти в три раза. Об этом, как передает агентство «Москва», сообщил мэр столицы Сергей Собянин на открытии ХV съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

По его словам, запланированная на 2012−2017 г. стратегия детства была выполнена в городе на 100 процентов.

«В стратегии было записано, что до 90% сирот должны находиться в семьях, — напомнил Собянин. — В Москве количество детей, которые находились в детских домах сократилось почти в 3 раза».

Мэр Москвы отметил, что 92% детей из детдомов столицы уже находятся в семьях.

Читайте также: В Калужской области заявили о сокращении на 25% числа безнадзорных детей

А также: В Калужской области число детских домов сократилось в девять раз