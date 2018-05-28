Москва, 28 мая, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Стабильный рост цен на нефть обеспечивала геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Санкции против Ирана как одного из ведущих экспортёров нефти на глобальном рынке усиливали ценность чёрного золота, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Но, с другой стороны, участники рынка понимали, что ограничение поставок приведёт к дефициту сырья на рынке и с данной ситуацией необходимо будет что-либо предпринимать. Поэтому страны ОПЕК+, включая Россию, решили пересмотреть политику по сокращению добычи нефти», — пояснил эксперт.

Крупные участники рынка отреагировали на данное сообщение, что и привело к снижению котировок на нефть. Этому также поспособствовала продолжающаяся активность по добыче нефти в США. По данным компании Baker Hughes, число буровых установок в США увеличилось еще на 15 единиц и составило 859.

«Сегодня, 28 мая, в течение дня можно будет наблюдать реакцию восстановления после резкого снижения. Цены на нефть для марки Brent будут колебаться в пределах диапазона $74,50 — $76,18 за баррель; для марки WTI диапазон составит $65,80 — $67,50 за баррель. С технической точки зрения уровнем поддержки для нефти марки Brent является уровень $74. Для марки WTI уровень поддержки составляет $65», — считает Гасанов.

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