Москва, 28 мая, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Нефть провалилась в конце прошлой недели, опустившись ниже $76 за баррель сорта Brent. Понятно, что ценовые уровни в районе $80 воспринимались значительной частью участников рынков как неустойчивые, что приводило к излишней осторожности и нервозности, как в отношении нефти, так и курса рубля. Означает ли это, что если нефть не вернётся в течение нескольких дней в диапазон $77−79, то это окажет понижательное воздействие на курс рубля. Разумеется, нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Валюта

«Корреляции с нефтью у рубля давно нет, а максимальный курс рубля в 2018 году был при цене нефти на $10 меньше. Рубль, несмотря на налоговый период, покупки валюты Минфином и высокую нефть торгуется уже почти две недели в интервале 61,50−62,80 руб./доллар, с кратковременным укреплением чуть ниже 61,00 руб./доллар.

Это укрепление было обусловлено кратковременным ослаблением доллара на мировом финансовом рынке, что говорит о том, что на движение в курсе американской валюты на мировом рынке рубль реагирует активнее, чем на нефть или налоговый период», — пояснил эксперт.

Предполагаем, что в ближайшее время ситуация для российской валюты сохраниться как стабильная. Нефть начала неделю коррекционным подъёмом и возможно её возврат в диапазон $77−79/баррель по Brent не за горами. Курс доллара на мировом рынке стабилизировался в районе 93,70−94,30 по индексу доллара. Стабилизация в долларе США будет способствовать и стабилизации курса рубля. Данные макростатистики говорящие о состоянии американской экономики и способные оказать влияние на курс доллара, начнут выходить только 30 мая.

«Сегодня, 28 маая, в США праздник и выходной, так что значительных движений в курсе доллара не будет наблюдаться. В этой ситуации и курс рубля останется стабильным. Пара USD/RUB будет торговаться в проторгованном диапазоне 61,50−62,80 руб./доллар. В паре EUR/RUB останется диапазон 72,40−73,40 руб./евро, если доллар немного ослабнет к евро или останется на достигнутом уровне», — считает Карякин.

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