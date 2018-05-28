Москва, 28 мая, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Если бы российское правительство стремилось развивать экономику страны, оно бы понизило налоги вместо того, чтобы повышать их, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность повысить НДС с 18% до 20%.

Госдума и налоги

«С экономической точки зрения это безумие, как и вся экономическая политика правительства Дмитрия Медведева, — заявил Делягин. — Я напоминаю, что федеральный бюджет профицитен, а когда бюджет профицитен, любое правительство, заботящееся о развитии своей экономики, снижает налоги. Правительство, которое стремится к уничтожению своей экономики, налоги повышает. Таким образом, господа либералы дождались своего назначения и теперь хотят заняться любимым делом — уничтожением России».

При этом Делягин критически отнёсся к объяснению, что повышение НДС необходимо для выполнения майского указа президента.

«На первое мая накануне подписания этого указа неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета составляли 7 трлн 450 млрд рублей, — заметил Делягин. — Даже по заявлениям самих либеральных реформаторов, для исполнения майского указа нужно 8 трлн. То есть им не хватает 550 млрд на шесть лет. Это те деньги, которые можно обеспечить из текущих доходов».

Кроме того, по мнению экономиста, НДС — это высоко криминализированный налог.

«В начале нулевых экономисты предлагали снизить НДС до 10%, потому что тогда уклонение от него стало бы экономически невыгодным, — пояснил Делягин. — В таком случае рост деловой активности из-за снижения налогового давления и рост собираемости покрыли бы последствия снижения процентной ставки. Повышение же НДС даже на два процентных пункта обеспечит его дальнейшую криминализацию».

Напомним, что новость о том, что в правительстве обсуждают возможность повышения налога на добавленную стоимость с текущих 18% до 20%, 27 мая сообщили «Известия» со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что в результате указанного повышения бюджет России может получить дополнительные 2 трлн рублей за шесть лет, и эти средства направят на финансирование мероприятий, предусмотренных новым майским указом президента России Владимира Путина.

Любопытно, что повышение НДС станет только одним из источников финансирования программ. Помимо этого, власть повысит пенсионный возраст, возьмёт займы и реформирует налогообложение нефтяной отрасли.