Москва, 28 мая, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Правительство РФ должно проанализировать, за что граждане платят в государственных медучреждениях. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает «Медвестник».

Антонова Дарья ИА REGNUM Татьяна Голикова

Голикова намерена дать поручение Министерству здравоохранения РФ разобраться, за какие медицинские услуги пациенты госмедучреждений платят в рамках государственной медицинской помощи.

По ее словам, в 2017 году российская система государственного здравоохранения заработала на платных услугах 591 млрд рублей. «Сегодня никто не понимает, все знают, что платят, но никто не понимает, за что. Надо разобраться», — считает вице-премьер.

Читайте также: Госмедучреждения за год заработали на платных услугах 591 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент общероссийского движения «Лига защитников пациентов» Александр Саверский заявил, что правительство РФ не знает истинного положения дел в сфере здравоохранения и предпочитает носить розовые очки вместо решения проблем.

Подробнее: «Их задача больше взять»: Наивная медицина от премьер-министра