Варшава, 28 мая, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса (НАТО), заявил 28 мая президент Польши Анджей Дуда на заседании сессии Парламентской ассамблеи организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

По его словам, в НАТО должны помнить о значении трансатлантических связей, особенно сегодня, когда система безопасности «подвергается проверке разными игроками», которые «создают угрозу для мира и безопасности».

«Самый важный из них — Россия, подрывающая элементы международного уклада», — считает Дуда.

Напомним, ранее американское издание National Interest назвало «вооруженный до зубов Калининград» худшим кошмаром военного блока НАТО в Европе. Расположенные в Калининградской области российский флот и ракеты, по мнению издания, значительно снижают зону действия американских и евросоюзных войск.

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