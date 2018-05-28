Варшава, 28 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Варшава выступает за принятие Украины и Грузии в Североатлантический альянс, заявил спикер нижней палаты польского парламента Марек Кухчиньский на сессии парламентской ассамблеи НАТО, проходящей в столице Польши.

Рене Магритт. Попытка невозможного. 1928

По его словам, оставление Киева и Тбилиси за пределами альянса угрожает стабильности, поэтому двери для вступления в НАТО «должны быть открыты» для всех государств, разделяющих ценности военного блока, а также готовых исполнять обязанности, вытекающие из членства в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент Франции Эммануэль Макрон признал ошибки, которые совершали страны — члены НАТО в течение последних 20 лет, не выполняя свои обязательства перед международным сообществом. По его словам, именно действия «военного альянса с США» привели к законным опасениям России.

Читайте также: Макрон покаялся перед Россией за действия США и НАТО