Екатеринбург, 28 мая, 2018, 11:14 — ИА Регнум. 47 тыс. жителей Свердловской области не смогли из-за долгов уехать за границу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

Всего они задолжали более 42 млрд рублей. Из них 4819 постановлений вынесено в отношении алиментщиков на общую сумму более 1 млрд рублей. За услуги ЖКХ выезд ограничен 4509 гражданам, общая сумма составила 447 млн рублей. 570 млн задолжали по уголовным штрафам, выезд ограничен 2,5 тыс. свердловчанам.

Около 1000 уральцев не смогли выехать из-за долгов по налогам. А 15 тыс. имеют долги по кредитам на общую сумму более 8 млрд рублей.

Добавим, на форумах и в соцсетях некоторые граждане жалуются на затянутость процедуры погашения долгов. По их словам, данные в базе исполнительных производств обновляются через некоторое время после оплаты, и зачастую людям приходится сдавать билеты и отказываться от зарубежной поездки.