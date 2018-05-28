Сана, 28 мая, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Лидер йеменских хуситов Абделмалик аль-Хути призвал своих сторонников оказать сопротивление интервентам, возглавляемым Саудовской Аравией, сообщает 28 мая Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Несмотря на то, что хуситы потерпели ряд серьезных поражений от арабской коалиции, аль-Хути призвал сплотить ряды и дать отпор противнику, наступающему на город Ходейда.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, в 2015 году в конфликт вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия и поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.