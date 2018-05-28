Петропавловск-Камчатский, 28 мая, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Около тысячи камчатцев могут лишиться своих денег, вложенных в кредитный потребительский кооператив «Восточный Фонд Сбережений». Проблемы с выплатами начались еще в конце 2017 года и уже обозначились уголовными делами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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По мнению надзорного органа с пайщиками от имени кооператива заключали договоры передачи денег под 16−20% годовых. Всего в «Восточный Фонд Сбережений» вложились более 800 человек, большая часть — пенсионеры. Пока озвучивается сумма вложений в 600 млн руб.

«Потребительский кооператив «Восточный Фонд Сбережений» банкротом не признан. По окончании сроков договоров кооператив обязался вернуть деньги вкладчиков с уплатой компенсации за пользование средствами. Однако в начале ноября 2017 года выплаты прекратились и многие пайщики обратились в прокуратуру с заявлениями о незаконном удержании их личных сбережений. В интересах 32 пострадавших были направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании с потребительского кооператива сумм сбережений, компенсации, а также процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму около 15 млн рублей», — пояснила старший помощник прокурора Лариса Шунина.

На данный момент в судах рассмотрено 18 заявлений на 11 млн рублей. Исполнительные документы направляются в Хабаровск для взыскания средств граждан в принудительном порядке. Ведь именно в Хабаровске «Восточный Фонд Сбережений» был зарегистрирован в 2012 году. С 2013 года в столице Камчатки было открыто подразделение, где работали директор и бухгалтер.

С момента возбуждения уголовного дела по факту организации преступного сообщества по привлечению денежных средств и проведённых обысков в отделениях фонда по России, организация перестала перечислять средства по выплатам, в том числе филиалу на Камчатке. Кооператив прекратил выплату процентов и отказался возвращать вкладчикам вложенные средства.

«Уже полгода топчемся на одном месте — не денег, не обещания их вернуть. И только слышим, что погнались за большими процентами. Ну уж и большими — 16% это много? В нашей стране ты должен быть сам себе юрист, сам себе сантехник, сам себе строитель, иначе обдурят. Нам обещали 5 степеней зашиты наших средств, а на деле обманули», — пишет в соцсетях одна из вкладчиков Людмила.

Как сообщало ИА REGNUM, вкладчики на Сахалине пострадали от Азиатско-Тихоокеанского банка. Деньги они внесли в кассу АТБ в обмен на векселя, под обещанные высокие проценты. Выяснилось, что АТБ вообще «не при чём», векселя выдало ООО «Финансовая торговая компания», представителей которой найти пока не удаётся.