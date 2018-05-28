Пекин, 28 мая, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Запланированный на июнь визит президента России Владимира Путина в Китай придаст импульс двусторонним отношениям, а лидеры двух стран подпишут ряд важных для этого документов, заявил 28 мая на пресс-конференции помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

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По его словам, в ходе визита запланирован ряд встреч Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе, а также участие двух лидеров в совместной пресс-конференции и церемонии подписания документов.

«Предстоящий визит президента Путина продемонстрирует высокий уровень и уникальность российско-китайских отношений, станет плодотворным, а также придаст импульс развитию отношений двух стран», — цитирует РИА Новости помощника министра.

Напомним, в Китае 9−10 июня состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая была организована в 2001 году лидерами РФ, КНР, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В этом году в саммите впервые примут участие Индия и Пакистан.

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