Москва, 28 мая, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Предложение повысить НДС идет вразрез с решением задачи обеспечения экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Повышение НДС — это самая плохая инициатива, которая может быть, потому что НДС это самый депрессивный налог по отношению к обрабатывающим отраслям, к промышленности и сельскому хозяйству… Это совершенно несовместимо с задачей обеспечения экономического роста», — заявил парламентарий.

По его мнению, решение повысить НДС «будет в пользу сырьевых отраслей, потому что у сырьевиков значительная доля уходит на экспорт, им НДС возмещается».

"Правительство ещё раз показывает, что оно совершенно не озабочено проблемой экономического роста, потому что деньги можно было найти и в других источниках, например, отменить возврат НДС экспортёрам сырья и ввести прогрессивную шкалу налогообложения», — предлагает Емельянов.

«Это опять показывает, в чьих интересах действует правительство — в интересах сырьевиков, розничной торговли и финансовых спекулянтов. Именно этим сегментам экономики предоставляются льготы, а об обрабатывающей промышленности правительство не думает», — заключил депутат Госдумы.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал найти 8 трлн рублей, которых не хватает для выполнения нового майского указа президента РФ Владимира Путина. Как выяснили «Ведомости», около 2 трлн рублей за шесть лет бюджет может получить от повышения НДС с 18 до 20% — такой вариант обсуждался, и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный, рассказали изданию три федеральных чиновника, при этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием.