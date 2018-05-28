Москва, 28 мая, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Риск смерти в бою — это часть работы военного советника, но главный вопрос в том, чтобы усилия и жертвы российских военных не были обесценены дипломатами и политиками, считает военный эксперт ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

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Кому-то это может показаться циничным, но вероятность смерти или увечья — это неотъемлемая часть профессии военного. При всех усилиях, приложенных для сбережения жизни и здоровья солдат и офицеров, эта вероятность сохраняется в той или иной степени.

Насколько оправдано непосредственное участие российских военных в прямых столкновениях с боевиками в Сирии — судить об этом могут только военные. Стоит напомнить, что российские военные советники воссоздали из руин сирийские вооруженные силы. А это просто невозможно совершить из безопасных кабинетов.

Гибель четверых российских военнослужащих в ночном бою в сирийской провинции Дейр-эз-Зор могла быть следствием досадной случайности, спланированной акции, приуроченной какими-либо внешнеполитическими «партнерами» к тем или иным событиям, результатом банального предательства или подкупа, нередкого не только для ближневосточного региона.

В любом случае фактом сейчас является то, что смерть каждого российского военного в зоне сирийского конфликта является довольно редким и сенсационным событием, а дело, которое они там делают, — движется в сторону победы над врагом.

Главный вопрос сейчас состоит в том, чтобы усилия и жертвы российских военных не были обесценены дипломатами и политиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно о гибели в Сирии четверых российских военнослужащих. По данным Минобороны РФ, в темное время суток на артиллерийскую батарею сирийских правительственных сил совершили нападение несколько мобильных групп боевиков.

Два российских специалиста, управлявших огнем батареи, приняли участие в прямом столкновении с террористами и погибли в этом бою. Еще пятеро были ранены, их доставили в госпиталь, однако спасти двоих из них врачам не удалось.