Нью-Йорк, США, 28 мая, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Леонардо Ди Каприо и его новую подругу — модель Камиллу Морроне папарацци поймали на прогулке в Нью-Йорке, снимки были опубликованы 28 мая на сайте «Пятого канала».

Цитата из х/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США Ди Каприо и его молодая подруга

Пара была одета в белые футболки, её сфотографировали в тот момент, когда Ди Каприо что-то советовал своей подруге. Издание отмечает, что Морроне приходится дочерью Люсилы Солы, которая замужем за другим известным голливудским актёром — Аль Пачино. Леонардо Ди Каприо старше своей избранницы на 23 года (Камилле Морроне сейчас 20 лет).

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Напомним, в апреле 2018 года в сеть уже попадало видео с Ди Каприо и Морроне, пара отдыхала в одном из баров в долине Коачелла (Индио, штат Калифорния, США), где в рамках одноимённого музыкального фестиваля выступал Eminem.