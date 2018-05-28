Москва, 28 мая, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по тризму Михаил Дегтярёв (ЛДПР) предложил присвоить Москве статус города-курорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, соответствующий депутатский запрос парламентарий направил в Минздрав.

Александр Дейнека. В Крыму. 1956

«Еще год назад при рассмотрении поправок к федеральному закону о столице Игорь Владимирович Лебедев предложил законодательно закрепить статус Москвы как исторического поселения. Помимо этого, я считаю, что нужно использовать все законодательные рычаги для ускоренного развития столицы в направлении города-курорта», — отметил Дегтярёв.

Проведение чемпионата мира по футболу в Москве лишний раз доказывает оздоровительную специализацию города, подчеркнул парламентарий.

При этом, уверен депутат, огромная роль в формировании облика столицы принадлежит Москве-реке, которая может стать главной природной зоной отдыха.

«Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с Московским Кремлем», — указал парламентарий.

Он считает, что нужно перестать развивать столицу методом проб и ошибок, как в случае строительства Москва-Сити — столица не стала сосредоточением мировых финансов или промышленного производства.