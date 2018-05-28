Москва, 28 мая, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Курс биткоина с 28 мая по 3 июня может опуститься ниже психологической отметки в $6 тыс. Так считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

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По мнению специалистов, возможное ослабление самой популярной криптовалюты в мире во многом зависит от решений и заявлений регуляторов некоторых государств.

По данным портала CoinMarketCap, цена биткоина на утро 28 мая опустилась на 0,02% — до $7,320 тыс.

24 мая агентство Bloomberg со ссылкой на четыре анонимных источника сообщило, что министерство юстиции США пытается выяснить, кто и как манипулирует курсом биткоина.

По словам источников, трейдеры и инвесторы могут влиять на курсы криптовалют, проводя фейковые сделки, которые позволяют манипулировать спросом и предложением.

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