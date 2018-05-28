Москва, 28 мая, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Котировки нефти 24 мая перешли в режим медвежьей коррекции. 25 мая, в конце торговой недели, Brent заметно ускорила темпы снижения и в итоге просела более чем на 3%, завершив пятидневку на отрицательной территории после трех недель подъема подряд. Сегодня, 28 мая, с утра баррель продолжает дешеветь, отметившись на трехнедельных минимумах в районе $74,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Волна выхода из длинных позиций поднялась на фоне спекуляций на тему изменения условий соглашения ОПЕК+. 25 мая ключевые экспортеры ясно дали понять, что планируют сделать послабления и увеличить добычу, сославшись на перспективы дальнейшего падения производства в Иране и Венесуэле из-за американских санкций.

«На рынке и ранее закрадывались сомнения в том, что условия соглашения будут оставаться неизменными, ведь среди инвесторов начались разговоры о возможном возникновении дефицита предложения. Но недвусмысленные намеки Саудовской Аравии, ОАЭ и России на такое развитие событий все же не могли оставить рынок равнодушным», — отметил Мащенко.

По его мнению, дополнительный негатив привнесли данные из США, где число действующих буровых установок подскочило сразу на 15 единиц. Это максимальный с февраля прирост и новый максимум с марта 2015 года. Свежие цифры из Штатов усилили беспокойство участников рынка по поводу увеличения мирового предложения и замедления процесса восстановления баланса на мировом рынке.

«В краткосрочной перспективе Brent будет оставаться под давлением — рынку нужно переварить недавние известия и проанализировать перспективы наращивания поставок в мире. На этой неделе трейдеры будут более чувствительно реагировать на данные по запасам и добыче в США, и если с этого фронта поступят медвежьи новости, это станет катализатором новой волны фиксации прибыли», — считает эксперт.

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