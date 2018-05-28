Москва, 28 мая, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Рубль заметно просел 25 мая, ускорив падение во второй половине дня. Валюта снижалась вслед за обвалом на рынке нефти, где Brent подешевела более чем на 3% в условиях ликвидации длинных позиций. В результате пара доллар/рубль снова закрепилась выше отметки 62 руб., набрав почти 0,7%. Евро/рубль обосновалась над 72,50 руб., прибавив 0,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Рубль, который и без того чувствовал себя неуверенно, лишился единственного ощутимого фактора поддержки — сырьевые рынки перешли к коррекции после ралли. Масштабная фиксация прибыли по нефти произошла на фоне заявлений Саудовской Аравии и России о намерении нарастить объемы добычи в рамках соглашения. Это сильно подстегнуло ликвидацию длинных позиций по Brent, которая еще несколько дней назад обновляла долгосрочные максимумы», — пояснил эксперт.

Со сцены уходит и локальный фактор поддержки для российской валюты — налоговый период. Теперь «деревянный» станет еще уязвимее перед сильным долларом и другими негативными для него факторами. С утра американская валюта корректируется в парах с основными валютами, но нефть продолжает дешеветь.

«Таким образом, сегодня, 28 мая, рубль, скорее всего, откроется гэпом вниз, отыгрывая дальнейшие продажи в сырьевом сегменте, динамика которого в ближайшие дни будет задавать тон российской валюте на фоне происходящих событий. Пара доллар/рубль остановила подъем в районе 20-дневной скользящей средней на 62,20 руб. Пробой этой зоны расчистит путь к отметке 62,60 руб.», — считает Ковалев.

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