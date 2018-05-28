Красноярск, 28 мая, 2018, 07:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае на сегодняшний день одной из самых обсуждаемых является тема роста цен на бензин. Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, рост средних потребительских цен на нефтепродукты наблюдается в регионе с середины апреля. За это время нефтепродукты подорожали на 5,1%. По последним данным статистиков, по состоянию на 21 мая литр бензина АИ-92 в Красноярском крае в среднем стоил 39,25 руб. (к 14 мая — 38,59 руб.), АИ-95 — 41,32 руб. (14 мая — 40,64 руб.). По информации ряда местных массмедиа, на некоторых заправках литр АИ-92 — уже дороже 40 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

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Рост цен на топливо красноярцы активно обсуждают в соцсетях.

«Такое чувство, что бензин с Марса привозят», — рассуждает один из подписчиков паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, в городских пабликах в соцсетях распространяется призыв не заправляться на АЗС в течение недели — в знак протеста против повышения цен на бензин. Уточняется, что акция якобы проводится Федерацией автовладельцев России (ФАР).

«Информация о том, что ФАР через соцсети призывает автовладельцев принять участие в акции протеста из-за роста цен на бензин, не соответствует действительности. Однако проблема удорожания топлива существует, и мы ищем законные методы, с помощью которых можно воздействовать на представителей власти РФ», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM региональный координатор ФАР Егор Фролов (Красноярский край).

Добавим, на сайте ФАР обнародовано обращение федерации автовладельцев на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в июне. По словам руководителя ФАР Сергея Канаева, одна из самых актуальных проблем для автовладельцев страны связана именно с ростом цен на топливо. Он также добавил, что «многие автовладельцы объявляют бойкот при заправках на АЗС»:

«И нам кажется, что в дальнейшем это может привести к серьёзному социальному резонансу. Без вмешательства правительства и снижения стоимости акцизов на топливо эту проблему, по нашему мнению, не решить».

По данным Красноярскстата, по уровню цен на бензин в рейтинге среди 12 региональных центров субъектов СФО Красноярск занимает седьмое место (в порядке возрастания). Наиболее высокая цена на самую ходовую марку бензина АИ-92 к 21 мая сложилась в Туве (39,60 руб.), наиболее низкая — в Бурятии (38,36 руб.).

Как уже сообщало ИА REGNUM, подорожание топлива с апреля 2018 года началось во всех российских регионах. В настоящее время существуют опасения, что к концу 2018 года цена бензина марки Аи-95 в России достигнет 50 рублей за литр.

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