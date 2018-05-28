По России нанесли предательский удар: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Гипотетическая сделка: Анкара может приобрести Су-57 вместо F-35;
- Предательский удар: российские военные погибли в Сирии;
- Не по карману: Иордания отказывается от проекта строительства АЭС с Россией;
- Нож в спину России: Турция поддерживает целостность Грузии;
- Антироссийский угар: как Москва «создаёт химоружие для гибридной войны».
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